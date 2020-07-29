Адвокат семьи Сергея Захарова рассказал, когда будут озвучены суммы исковых требований к Ефремову

Суммы исковых требований потерпевших к актеру Михаилу Ефремову еще будут обсуждаться. Об этом заявил адвокат Александр Добровинский.

«Думаю, что все суммы будут озвучены, когда мы подойдем к тому моменту, когда мы их предъявим, гражданские иски. Иски готовы, цифры еще будут обсуждаться», - сказал он журналистам у Пресненского суда Москвы, где должны были состояться предварительные слушания по уголовному делу в отношении артиста.

Он уточнил, что в суде представляет троих потерпевших - вдову погибшего в аварии Сергея Захарова, его младшего сына и родного брата, от каждого из которых будет подан отдельный иск. Старшего сына представляют коллеги Добровинского.

Адвокат отметил, что в отношении срока Ефремову потерпевшие согласятся с любым мнением прокурора.

«Примем абсолютно и безоговорочно вердикт суда любой», - заявил он.

Предварительные слушания по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце с участием Ефремова должны были пройти сегодня, однако их перенесли на следующий день, 30 июля. Актер остается под домашним арестом, в случае признания его вины в ДТП и гибели человека в суде ему грозит до 12 лет тюрьмы.