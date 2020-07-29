В Кремле назвали «навязчивой фобией» утверждения о российской кампании по «дезинформации» о COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «навязчивой фобией» распространяемые в США утверждения о якобы существующей российской кампании по дезинформации о COVID-19. По его словам, не следует так характеризовать качественную и объективную работу средств массовой информации.

Песков отметил, что в России активно освещают ситуацию с коронавирусом. Страна «не без проблем», но проходит через этот сложный период лучше, чем многие другие страны, отметил он. Песков добавил, что СМИ действительно констатируют немалые проблемы, которые испытывают Штаты.

«Поэтому в данном случае, даже если кто-то и говорит о какой-то дезинформации, это какая-то навязчивая фобия. И здесь, конечно, не нужно обвинять в дезинформации качественную и объективную работу средств массовой информации», - пояснил представитель Кремля.

Ранее в американских СМИ появились статьи с обвинениями России в дезинформации о пандемии - якобы экс-сотрудники ГРУ размещают информацию, пытаясь повлиять на настроения американцев. РФ, таким образом, утверждают источники изданий, стремится повлиять на ход президентских выборов Соединенных Штатах в ноябре.



