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Российская вакцина от коронавируса может поступить в оборот 15 августа

Роман Захаров
12:03 29.07.2020
Сейчас вакцина передана в Научный центр экспертизы, и если все будет хорошо, то Министерство здравоохранения РФ выдаст регистрационное удостоверение, после чего документы передадут в Росздравнадзор.
Российская вакцина от коронавируса может поступить в оборот 15 августа
© Фото: Ajith Perera, XinHua, Globallookpress

Регистрация вакцины от коронавируса, разработанной центром Гамалеи, как ожидается, пройдет 10-12 августа. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на осведомленный источник.

Собеседник агентства также сообщил, что разрешение на гражданский оборот препарата планируется получить 15-16 августа.

«10-12 августа должны быть готовы документы о регистрации, после проверки в Росздравнадзоре 15-16 августа ожидается получение документа, который является разрешением на гражданский оборот», - сказал источник.

Он также заявил, что сейчас вакцина передана в Научный центр экспертизы, и если все будет хорошо, то Министерство здравоохранения РФ выдаст регистрационное удостоверение, после чего документы передадут в Росздравнадзор, где уже определят, что препарат соответствует регистрационному удостоверению. Затем будет получен документ, являющийся разрешением на гражданский оборот, и вакцина станет доступна для россиян.

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