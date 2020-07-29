Адвокат сообщил, что Ефремов не предлагал компенсацию родственникам погибшего

Михаил Ефремов не предлагал компенсацию родственникам погибшего в ДТП с его участием. Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны в Пресненском суде Москвы в ходе предварительного слушания по делу артиста.

Стоит отметить, что, согласно УПК, эта стадия процесса проводится судьей единолично в закрытом режиме с участием сторон.

Михаил Ефремов стал участником аварии, произошедшей вечером 8 июня на Садовом кольце. Находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель отечественной машины - курьер интернет-магазина Сергей Захаров - скончался от полученных травм.

Артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения, в его крови медики также обнаружили следы наркотиков. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.