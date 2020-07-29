В Ростуризме озвучили новые правила кешбэка за поездки по России

В Ростуризме озвучили новые правила получения компенсации расходов на отдых в регионах России. Так, кешбэк можно будет получить только в случае оплаты картой «Мир» услуг туркомпании или гостиницы на их сайте одним платежом.

Наличные платежи и оплата через банковский терминал в офисе невозможны, подчеркнули в ведомстве. Платить можно картой любого банка, но платежной системой должна быть карта «Мир», ее владельцу также следует сначала зарегистрироваться в программе лояльности системы.

Правительство России на прошлой неделе решило выделить туристической отрасли внутри страны дополнительные 15 миллиардов рублей на развитие. При поездках в период с 15 августа по 20 декабря 2020 года для граждан предусмотрен кешбэк по 44 направлениям, вне высокого сезона - с 1 октября до 20 декабря - к ним добавятся еще 11. При покупке тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей на карту вернется 5 тысяч рублей, от 50 до 75 - 10 тысяч, а для туров ценником свыше 75 тысяч эта сумма составит 15 тысяч рублей.