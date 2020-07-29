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Оперштаб опубликовал данные по числу заболевших COVID-19 за сутки

Анна Касаткина
11:32 29.07.2020
Общее число заболевших с начала эпидемии достигло почти 829 тысяч человек.
Оперштаб опубликовал данные по числу заболевших COVID-19 за сутки
© Фото: Marijan Murat, dpa, Globallookpress

В России за минувшие сутки выявили 5 475 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Больше всего новых случаев заражения выявили в Москве (671), Свердловской области (223) и Ханты-Мансийском автономном округе (173).

Общее число заболевших с начала эпидемии достигло почти 829 тысяч человек. Из них выздоровели 620,3 тысячи, учитывая 8,1 тысячи человек за последние сутки. Новых летальных исходов зафиксировано 169, всего умерли 13 673 человека.

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