Оперштаб опубликовал данные по числу заболевших COVID-19 за сутки

В России за минувшие сутки выявили 5 475 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Больше всего новых случаев заражения выявили в Москве (671), Свердловской области (223) и Ханты-Мансийском автономном округе (173).

Общее число заболевших с начала эпидемии достигло почти 829 тысяч человек. Из них выздоровели 620,3 тысячи, учитывая 8,1 тысячи человек за последние сутки. Новых летальных исходов зафиксировано 169, всего умерли 13 673 человека.