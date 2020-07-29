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Трубоукладчик для «Северного потока - 2» перестал принадлежать «Газпрому»

Роман Захаров
11:02 29.07.2020
В настоящий момент трубоукладчик стоит в немецком порту Мукран - логистической базе «Северного потока - 2».
Трубоукладчик для «Северного потока - 2» перестал принадлежать «Газпрому»
© Фото: Gazprom, Instagram, Globallookpress

Трубоукладчик «Академик Черский», который, как ожидается, продолжит строительство газопровода «Северный поток - 2», перестал принадлежать «Газпрому». Об этом говорится в квартальном раскрытии компании.

Судном владеет Самарский теплоэнергетический имущественный фонд (СТИФ), входящий в группу «Газпром». Но в последнем списке газовой компании об аффилированных лицах, обнародованном 30 июня, фонд уже не упоминается.

При этом СТИФ по-прежнему остается действующим юридическим лицом и значится в Едином государственном реестре под старым названием.

«Газпром» купил судно «Академик Черский» пять лет назад.  Начиная с 2016 года его эксплуатировал «Газпром флот». В настоящий момент трубоукладчик стоит в немецком порту Мукран - логистической базе «Северного потока - 2».

«Северный поток - 2» - новый экспортный газопровод из России в Европу, который будет проходить из Ленинградской области через Балтийское море до Германии. Его протяженность составит более 1,2 тысячи километров.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.

Двадцать первого июля американский сенат одобрил проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, предусмотрев в нем дополнительные расходы на санкции против строительства нитки российского газопровода.

В Кремле выразили обеспокоенность по поводу такого решения, а санкции назвали неприемлемыми.

Напомним, РФ неоднократно заявляла, что проект носит исключительно коммерческий характер и является выгодным для европейских партнеров.

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