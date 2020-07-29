Михаил Ефремов отправился на первое заседание по своему делу в Пресненский суд. Актер в сопровождении сотрудников правоохранительных органов покинул квартиру, в которой он находится под домашним арестом. На вопросы журналистов артист отвечать не стал.

Судебное заседание должно начаться в 11.00 мск. Согласно УПК, эта стадия процесса проводится судьей единолично в закрытом режиме с участием сторон.

Ефремов стал участником аварии, произошедшей вечером 8 июня на Садовом кольце. Находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель отечественной машины - курьер интернет-магазина Сергей Захаров - скончался от полученных травм.

Артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения, в его крови медики также обнаружили следы наркотиков. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.