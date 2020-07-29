СМИ: Минпромторг разрабатывает концепцию внедрения алкозамков для автомобилей

В России до конца года планируют разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков для автомобилей. Планируется также стимулировать автопроизводителей устанавливать такие механизмы на машины, сходящие с конвейера, сообщает «Коммерсантъ».

Алкозамками называются приборы, которые блокируют зажигание автомобилей при выявлении алкоголя на выдохе. Инициативу установки алкозамков ранее поддерживала ГИБДД, кроме того, с 2022 года все транспортные средства, произведенные на территории Евросоюза, должны быть оборудованы подобными устройствами.

Согласно протоколу совещания по этому вопросу в Минпромторге, концепция внедрения будет разработана до 1 октября. За установку алкозамков автопроизводители получат дополнительные баллы в рамках системы по оценке локализации производства. Влияние устройств на безопасность проверит ФГУП НАМИ, в частности, должны быть исключены ситуации, когда двигатель блокируется на ходу. Будут также подготовлены стандарты, содержащие требования и методы испытаний алкозамков, правила их установки.

Опрошенные изданием эксперты полагают, что нововведение может привести к росту стоимости автомобилей, так как цена алкозамков варьируется от 25 до 120 тысяч рублей.