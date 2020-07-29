Высоту орбиты МКС поднимут на километр для встречи пилотируемого «Союза»

Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) поднимут на километр перед прилетом следующего пилотируемого корабля «Союз».

«С целью формирования баллистических условий перед запуском транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-17" на 29 июля запланирована коррекция орбиты МКС», - рассказали РИА Новости в «Роскосмосе».

Для корректировки орбиты полета МКС будут задействованы двигатели пристыкованного к станции грузовика «Прогресс МС-14», добавили в ведомстве. Предположительно, они будут включены в 16:42 по московскому времени. Вся операция займет 336,3 секунды, за которые станция поднимется на 1100 метров и окажется на высоте в 419,1 километра над поверхностью Земли.

Высота орбиты МКС корректируется довольно часто. Предыдущая операция была проведена 11 июля с понижением средней высоты орбиты станции на 900 метров.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что космический корабль «Союз МС-17» может впервые полететь к МКС по сверхбыстрой трехчасовой схеме, которую уже неоднократно испытали на грузовых кораблях. На борту станции экипаж «Союза» встретят российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавты США Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.