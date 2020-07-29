В городе Вязники полыхает кинотеатр: видео

Здание бывшего кинотеатра в городе Вязники объято пламенем. Заброшенное строение полыхает на площади около 900 квадратных метров. На опубликованных с места инцидента кадрах видно, как из-под кровли кинотеатра вырывается огонь. Внутри помещения сильное задымление.

«Заброшенное здание бывшего кинотеатра горит в Вязниках. Площадь пожара в районе 900 квадратных метров», - заявили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.

На месте работают пожарные и спасатели, которые пытаются ликвидировать возгорание. По информации МЧС, в результате пожара никто не пострадал. О причинах произошедшего станет известно после завершения проверки.