Безработный бармен: полиция схватила и установила личность грабителя банка в Петербурге

В Санкт-Петербурге полицейские по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на банк. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Отмечается, что возможным налетчиком оказался 20-летний молодой человек. Ранее он работал барменом и решил пойти на преступление из-за потери дохода.

Подозреваемый был задержан по месту жительства на Васильевском Острове. Похищенные 1 миллион 108 тысяч рублей были изъяты.

«Полицейским потребовалось всего несколько часов для установления личности и задержания налетчика», - уточняется в сообщении ГУМВД.

Инцидент произошел вечером во вторник, 28 июля. Неизвестный мужчина в медицинской маске забежал в одно из отделений банка в Петербурге. Он похитил более миллиона рублей и скрылся.

При нападении никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».