СМИ: в Иркутской области обнаружили пропавший самолет Ан-2

В Иркутской области обнаружили легкомоторный самолет Ан-2, который перестал выходить на связь более недели назад. Судно разбилось на территории Усольского района в Иркутской области, сообщает telegram-канал «112».

В МЧС сообщение об обнаружении Ан-2 «Звезде» не подтвердили.

«Пока информация проверяется», - сообщили ведомстве.

Ан-2 красноярской авиакомпании «Феникс» вылетел из села Кырен Тункинского района. На борту находилось шесть человек. Самолет должен был наметить район химической обработки лесов от тутового шелкопряда. Пилот самолета выполнял тот же маршрут в прошлом году.