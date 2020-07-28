СМИ узнали о предложении Минфина перечислять конфискованные средства в ПФР

Министерство финансов РФ подготовило поправки в Гражданский и Бюджетный кодексы страны, которые предполагают перечисление в Пенсионный фонд денег, законность происхождения которых не смогут доказать граждане. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на пресс-службу ведомства.

По информации издания, изменения планируют внести в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса в части уточнения перечня доходов бюджета ПФР. Также газета сообщает, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, согласно которым в установленных случаях может быть конфисковано не только имущество, но и денежные средства, если законность их получения доказать невозможно.

Согласно материалу, законопроект уже внесен на рассмотрение в правительство. Отмечается, что новые нормы могут вступить в силу уже в декабре 2020 года.

Кроме того, газета пишет, что в большинстве фракций Госдумы заявили о готовности поддержать инициативу Минфина. В Пенсионном фонде предложение финансового ведомства пока не прокомментировали.