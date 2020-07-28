Главу Чукотки госпитализировали с подозрением на COVID-19

Губернатора Чукотского АО Романа Копина госпитализировали с подозрением на коронавирус. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«В результате контакта с носителем COVID-19, несколько дней держится высокая температура. По результатам обследования - пневмония. Взяли тест на вирус, жду результатов», - написал он.

По рекомендации врачей Копин лег на обследование в Чукотскую окружную больницу.

Ранее коронавирус обнаружили у бывшего чемпиона мира по биатлону и депутата Госдумы Антона Шипулина. Помимо Шипулина заразились также его жена, дочь и теща.