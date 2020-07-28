СМИ: в жилом доме под Красноярском произошел хлопок газа

В селе Солянка Рыбинского района Красноярского края в одном из жилых домов произошел хлопок газа. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Согласно предварительным данным, в результате ЧП пострадала женщина.

«Трехэтажный жилой дом, предварительно хлопок газа. Предварительно пострадала пожилая женщина. Эвакуированы жильцы. Все предварительно. На месте работает полиция», - приводит информагентство слова собеседника.

В краевом МЧС подтвердили факт происшествия в Солянке, однако не стали уточнять его сути. В экстренном ведомстве добавили, что сейчас на месте инцидента работают 17 специалистов и 6 единиц техники.