На МКС возобновили поиски источника токсичного бензола

На Международной космической станции возобновили поиск токсичного бензола после доставки нового оборудования российским грузовым кораблем «Прогресс». Об этом сообщили в NASA.

Корабль состыковался с МКС 23 июля. На его борту находилось два американских газоанализатора Drager и 90 специальных тест-пластинок. Отмечается, что экипаж уже провел замеры содержания бензола в модулях Destiny и «Звезда» при помощи газоанализаторов.

Бензол обнаружили в воздухе МКС в апреле. Его концентрация не превышает предельно допустимую норму и не угрожает экипажу. Источник по-прежнему не найден, экипаж установил на станции угольные фильтры.