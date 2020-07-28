Вьетнам остановил сообщение с городом Дананг из-за вспышки коронавируса

Власти Вьетнама приняли решение о приостановке всех внутренних рейсов в приморский город Дананг и из него из-за вспышки коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале правительства страны.

Отмечается, что авиасообщение будет остановлено на 15-дневный срок с 28 июля.

Кроме того, руководство страны решило остановить передвижение на наземном транспорте в Дананг и из него. Работа общественного транспорта внутри самого населенного пункта будет также ограничена.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки нового штамма коронавируса из курортного города Дананг эвакуировали около 80 тысяч человек. В этом населенном пункте было зафиксировано 11 случаев заражения COVID-19. По данным правительства, до этого во Вьетнаме в последние три месяца не фиксировалось прироста инфицированных.