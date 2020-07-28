Как из голливудских фильмов: американский Портленд после «апокалипсиса» сняли на видео

Портленд в американском штате Орегон стал похож на город из постапокалиптического голливудского фильма. Кадры руин на улицах из-за погромов появились в Сети.

«Кадры "апокалипсиса" в американском Портленде. Как из голливудских фильмов», - подписано опубликованное видео.

На кадрах можно увидеть сожженный автомобиль и здание с разбитыми окнами.

В США продолжаются протесты, которые в мае запустило убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В Портленде правоохранителям на днях пришлось применить слезоточивый газ и зажигательные снаряды для разгона толпы.