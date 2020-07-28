В Чернобыле нашли грибы, способные «поедать» радиацию

Грибы, выросшие внутри реактора Чернобыльской АЭС, могут питаться радиацией. К такому выводу пришли специалисты Стэнфордского университета по результатам проведенных исследований. Ученые считают, что их открытие поможет людям в освоении Марса.

Гриб способен поглощать вредные космические лучи на Международной космической станции и потенциально может быть использован для защиты будущих колоний на Красной планете. Специалисты считают, что слой гриба толщиной около 21 сантиметра имеет возможность практически полностью свести на нет годовой эквивалент дозы облучения окружающей среды на поверхности Марса.

Гриб способен самовоспроизводиться и самовосстаналиваться. То есть, если щит из него получит повреждения, то он сам «починится» в течение нескольких дней. Из радиации гриб может производить энергию благодаря большому содержанию в нем пигмента меланина. Такой процесс получил название радиосинтез, пишет Daily Mail.

По мнению специалистов, из гриба можно сделать лекарственный препарат, способный помочь легче переносить облучение, например, пациентам с онкологическими заболеваниями или сотрудникам АЭС. Также есть предположение, что эти грибы могут стать альтернативой солнечным батареям.

Ранее известный британский ученый-астрофизик Стивен Хокинг заявил, что человечеству нужно начать колонизацию Марса в ближайшие полвека. Это, по его словам, необходимо, так как очень велика вероятность гибели нашей планеты от падения астероида.