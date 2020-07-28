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В Минтруде рассказали, как будут расти пенсии россиян

Анна Касаткина
07:30 28.07.2020
В 2021-2024 годах индексация будет превышать уровень ожидаемой инфляции.
В Минтруде рассказали, как будут расти пенсии россиян
© Фото: Alexey Hulsov, Pixabay

Реальные пенсии будут расти до 2024 года вне зависимости от доходов бюджета Пенсионного фонда, так как размеры индексаций определены федеральным законом. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

В ведомстве опровергли, что подписанный президентом Владимиром Путиным указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» допускает заморозку пенсий, как писали некоторые СМИ, так как размеры индексаций определены в Федеральном законе №350-ФЗ.

Так, в 2021-2024 годах индексация будет превышать уровень ожидаемой инфляции и составлять от 5,5 до 6,3%.

«Таким образом будет обеспечен рост реальных пенсий», - сказали РИА Новости в министерстве.

После 2024 года страховые пенсии будут увеличиваться исходя из роста доходов Пенсионного фонда. По текущим расчетам, индексация планируется выше уровня инфляции.

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