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Филолог развеял популярный миф о происхождении русской нецензурной лексики

Роман Захаров
06:38 28.07.2020
По словам доктора филологических наук Михаила Осадчего, современная табуированная лексика никак не связана с нашествием монголов на Русь.
Филолог развеял популярный миф о происхождении русской нецензурной лексики
© Фото: pixabay

Матерная брань в русском языке появилась задолго до монгольского нашествия и становления Золотой Орды. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина, доктор филологических наук Михаил Осадчий.

Специалист уточнил, что лексика, которая сейчас считается некультурной и запретной, изначально была общеупотребительной.

«В русском языке обсценные слова, которые мы сегодня называем матом, исторически не являлись словами запретными или табуированными. Они восходят к очень древним словам, которые на предыдущих этапах развития нашего языка обозначали вполне "мирные" явления», - объяснил Осадчий.

В качестве примера ученый привел несколько слов, рассказав об их первичном значении и корне происхождения.

«Одно из матерных слов - однокоренное со словом "хвоя" или "хворостина". Они восходят к одному древнему корню, который обозначал палочку из хвои. Еще одно слово - однокоренное слову "блуждать". Те слова, которые мы сегодня не можем произносить, когда-то были вполне допустимыми», - сообщил филолог.

Проректор отметил, что сейчас сложно отследить процесс превращения общеупотребительной лексики в табуированную, но можно смело сказать, когда мат в России получил наибольшую популярность.

«Наибольшее распространение, наибольшую популярность мат получил после революции 1917 года. Тогда говорить на литературном русском языке было не просто не модно, а даже в какой-то степени опасно. Своей речью человек мог выдать свою сословную принадлежность к дворянству или духовенству, а это считалось смертным приговором»,  - сказал Осадчий.

Филолог добавил, что представители власти тех лет «всячески кичились своей народностью». Ученый уверен, что такая мода «на простой народ и крепкое словцо из уст власти» в итоге и укрепили мат в русском языке.

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