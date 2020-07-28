«Не работает память»: Алибасов рассказал о последствиях инцидента с «Кротом»

Продюсер Бари Алибасов испытывает проблемы с памятью после того, как выпил средство для прочистки труб «Крот». Об этом он рассказал во второй части документального серила «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х, опубликованной на YouTube.

На вопрос, сколько стоили съемки музыкального клипа группы «На-На» на песню «Фаина», он ответить затруднился.

«Я сейчас забыл. Сейчас забыл, но это было безумно дорого… У меня не работает память, потому что я пил "Крота"», - заявил он.

Ранее Алибасов называл клип на «Фаину» самым дорогим музыкальным видео в истории России. Но, по слухам, продюсеру удалось снять его абсолютно бесплатно благодаря режиссеру Александру Клименко, использовавшему для клипа декорации своего фильма «Великое замыкание, или Детонатор».