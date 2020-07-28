Стена пламени: опубликованы страшные кадры лесного пожара вблизи села в Якутии

В Сети опубликованы страшные кадры лесного пожара в районе якутского села Саватай. На кадрах видна стена пламени, которая уничтожая все на своем пути, движется в сторону жилых домов. Огню пытаются противостоять пожарные, местные жители и добровольцы. При этом слышен страшный гул, который издает пламя, уничтожающее вековые деревья.

В Якутии сохраняется напряженная ситуация с лесными пожарами. По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории республики сейчас действует 65 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем, 257 630 гектаров, при этом площадь активного горения составляет 386,4 гектара.

В селе Саватай, которому сейчас угрожает пламя, проживает около 400 человек, из-за дыма почти ничего не видно, дышать невозможно, отмечают очевидцы.