В Африке таинственно погибли сотни слонов

Более 350 слонов обнаружили мертвыми в дельте реки Окованго в африканской Ботсване. Причина гибели животных остается неизвестна, однако уже понятно, что их убила не засуха и не браконьеры.

О гибели слонов защитники природы предупредили правительство страны в начале мая, когда с воздуха обнаружили 169 тел. В течение следующего месяца было найдено еще примерно столько же мертвых животных.

По словам доктора Найла Макканна из британского Национального парка спасения, случай подобной массовой гибели является «абсолютно беспрецедентным», если речь не идет о засухе. Власти страны уже также отклонили версию о браконьерстве, так как бивни слонов остались нетронутыми, кроме того, если бы нелегальные охотники использовали яд, погибли бы и другие животные.

Макканн предварительно исключил и заражение слонов сибирской язвой, от которой в прошлом году в Ботсване погибло не менее сотни особей. Однако версия отравления или болезни вполне правдоподобна, считает он. Наблюдения за поведением слонов в этом районе указывают на то, что у них могут быть повреждения неврологических систем, сообщает BBC.

По мнению Макканна, не зная источника болезни, невозможно исключать, что со временем она не перейдет на человеческую популяцию. В пример доктор привел COVID-19, который, как считается, передался людям от животных.

Взятые у погибших животных образцы направлены на анализ. Ожидается, что результаты будут получены через несколько недель.