В NASA предупредили о приближении к Земле огромного астероида

Огромный астероид диаметром от 84 до 190 метров приближается к Земле. Скорость космического булыжника составляет 13,47 километров в секунду. Глыба из глубин Вселенной получила название 2009 PQ1 и относится к аполлонам - околоземным небесным телам, орбита которых пересекает земную, что делает их потенциально опасными, сообщается на сайте NASA's Near-Earth Object (NEO).

Впрочем, паниковать землянам не стоит, так как ученые рассчитали траекторию полета астероида и выяснили, что Земля разминется с ним на расстоянии в 3,2 миллиона километров, что более чем безопасно.

Максимально близко к нашей планете 2009 PQ1 подлетит пятого августа. Еще два крупных астероида диаметром 47-110 метров и 55-120 метров «навестят» Землю 29 и 30 июля.