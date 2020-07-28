Российские военные взяли на буксир застрявший турецкий броневик в Сирии

Российские военнослужащие пришли на помощь своим турецким коллегам в Сирии в ходе очередного совместного патрулирования автотрассы М-4 на северо-востоке республики. Колонна преодолела около 210 километров пути, когда на размытом участке грунтовой дороги турецкий броневик увяз в грязи. На помощь пришли российские бронетранспортеры, которые взяли на буксир бронеавтомобиль весом в два десятка тонн.

За исключением этого незначительного инцидента, очередное совместное патрулирование завершилось без происшествий. Во время передвижения колоны по дорогам, с воздуха ее прикрывали экипажи вертолетов Ми-8 и Ми-35. На кадрах, снятых с воздуха видно, что большое количество придорожных построек остаются разрушенными, но люди уже приступили к их восстановлению. В том числе, благодаря регулярному патрулированию, простые сирийцы активно возвращаются в свои родные места, которые они покинули после прихода террористов.

Завершив контроль за исполнением обязательств сторон по прекращению огня, военнослужащие России и Турции вернулись в исходную точку на сирийско-турецкой границе в районе пропускного пункта Шеирек.