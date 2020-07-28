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В Хабаровском крае с 9 августа заработают рестораны и кафе

Иван Линдеманн
05:10 28.07.2020
Также врио губернатора Михаил Дегтярев сказал, что в ближайшее время могут открыться детские лагеря.
В Хабаровском крае с 9 августа заработают рестораны и кафе
© Фото: Demian Stringer globallookpress

Закрытые в связи с распространением коронавируса рестораны и кафе Хабаровского края смогут возобновить работу с 9 августа. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев.

«Ориентировочно 9 августа мы планируем открыть все предприятия общепита, готовые к тому, чтобы работать в новых условиях», - сказал он на своей странице в Instagram.

Он отметил, что перед принятием такого решения посовещался  с владельцами данного бизнеса и представителями Роспотребнадзора. По словам Дегтярева, власти определили порядок работы ресторанов и кафе.

Также врио сказал, что в ближайшее время могут открыться детские лагеря. Дегтярев считает, что дети без присмотра взрослых подвержены большему риску подхватить инфекцию.

Первый этап смягчения мер начался в Хабаровском крае с 11 июня: открылись летние веранды, фитнес-клубы и магазины промтоваров. Другие ограничения были сохранены до 9 августа.

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