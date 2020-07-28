Большие перемены: что ждет автомобилистов после ужесточения наказания за поддельный ТО

Введение уголовной ответственности за поддельный технический осмотр (ТО) или его проведение без соответствующей аккредитации не повлияет на стоимость полиса автогражданской ответственности (ОСАГО). В этом уверены эксперты в сфере автострахования.

«Это никак между собой не связано и не может повлиять на повышение стоимости полиса ОСАГО или диагностической карты», - рассказал в беседе со «Звездой» заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов.

С его мнением согласен автоэксперт Игорь Моржаретто, который считает, что полис ОСАГО продолжит дорожать, однако это никак не будет связано с законодательными изменениями в этой сфере.

«Прямой связи я не вижу. ОСАГО подорожает в любом случае, но не в этой связи. Тут речь идет о техническом осмотре и выдаче диагностической карты, поэтому прямого влияния на стоимость полиса ОСАГО тут нет», - уверен Моржаретто.

Нарушение при проведении ТО автомобиля будет караться штрафом до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы за два года. Кроме того, предусмотрено наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, или арест до шести месяцев.

Ранее глава экспертного центра «Деловая Россия» Екатерина Авдеева оценила нововведение в уголовный кодекс и отметила важность оказания качественных и безопасных услуг по техническому осмотру автомобилей. По ее мнению, в этой сфере необходим четкий механизм регулирования деятельности лиц, оказывающих такие услуги.