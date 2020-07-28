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Большие перемены: что ждет автомобилистов после ужесточения наказания за поддельный ТО

Ян Брацкий
04:30 28.07.2020
Наказание за нарушение при проведении ТО автомобиля будет караться штрафом до 300 тысяч рублей или обязательными работами на срок до 480 часов, или арестом до шести месяцев.
Большие перемены: что ждет автомобилистов после ужесточения наказания за поддельный ТО
© Фото: Moscow-Live, flickr

Введение уголовной ответственности за поддельный технический осмотр (ТО) или его проведение без соответствующей аккредитации не повлияет на стоимость полиса автогражданской ответственности (ОСАГО). В этом уверены эксперты в сфере автострахования.

«Это никак между собой не связано и не может повлиять на повышение стоимости полиса ОСАГО или диагностической карты», - рассказал в беседе со «Звездой» заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов.

С его мнением согласен автоэксперт Игорь Моржаретто, который считает, что полис ОСАГО продолжит дорожать, однако это никак не будет связано с законодательными изменениями в этой сфере.

«Прямой связи я не вижу. ОСАГО подорожает в любом случае, но не в этой связи. Тут речь идет о техническом осмотре и выдаче диагностической карты, поэтому прямого влияния на стоимость полиса ОСАГО тут нет», - уверен Моржаретто.

Нарушение при проведении ТО автомобиля будет караться штрафом до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы за два года. Кроме того, предусмотрено наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, или арест до шести месяцев.

Ранее глава экспертного центра «Деловая Россия» Екатерина Авдеева оценила нововведение в уголовный кодекс и отметила важность оказания качественных и безопасных услуг по техническому осмотру автомобилей. По ее мнению, в этой сфере необходим четкий механизм регулирования деятельности лиц, оказывающих такие услуги.

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