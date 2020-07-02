Психолог дала советы школьникам, как справиться с волнением перед сдачей ЕГЭ

В канун начала проведения ЕГЭ кандидат психологических наук Кристина Иваненко поделилась советами со старшеклассниками и рассказала им, на что нужно обратить внимание, чтобы побороть стресс и успешно преодолеть этот важный для них рубеж.

В частности, школьникам необходимо подойти ко дню сдачи Единого госэкзамена в максимально ресурсном состоянии, а для этого надо вспомнить о дыхательной гимнастике, спорте и еде.

«Пресловутое дыхание. Можно цинично и скептично к этому относиться, особенно если тебе 16 лет, но на самом деле дыхание очень помогает непосредственно перед самим процессом экзамена успокоиться. Самое правильное дыхание - это квадрат, так называемый "4 на 4", то есть вдох на четыре, задержка на четыре счета, выдох на четыре счета, задержка на четыре счета», - объяснила специалист в беседе с РИА Новости.

Она добавила, что данное упражнение можно повторить от 10 до 12 раз. Это, по словам специалиста, позволит насытить мозг кислородом, что скажется на его трудоспособности, а также поможет сбросить лишнее напряжение.

Иваненко также рассказала, что при волнении организм выделяет много адреналина, что может приводить к тремору, дрожи в голосе, а также к пересыханию во рту. Такая реакция, утверждает она, создана эволюцией, чтобы человек мог убежать в случае опасности.

«А перед нами лист бумаги, и надо что-то делать. Поэтому, чтобы сбросить это адреналиновое напряжение, здорово, если получится утром перед экзаменом заняться спортом. Не сильно, не полтора часа в спортзале, но дать себе небольшую физическую нагрузку», - дала рекомендации психолог.

Кроме того, в день экзамена школьникам будет нужно обязательно позавтракать, даже если из-за нервного напряжения не будет аппетита. Как объяснила Иваненко, это важно для того, чтобы организм не включил стрессовую реакцию, когда ему будет не хватать сложных углеводов.

Выпускникам необходимо обратить внимание и на свой внутренний настрой. Если в голове крутится какая-то негативная установка, вроде «я обречен», «я все провалю» и так далее, то ее следует заменить на что-то более позитивное.

«Например "все получится", или "я все знаю", или "я сейчас всех порву". Она должна быть эмоциональна, она может быть очень ярко сформулирована. Если она у нас на репите будет в голове крутиться, она тоже придаст нашему мышлению такой хороший толчок, в отличие от "мы все умрем"», - уточнила специалист.

При этом она подчеркнула, что негативное мышление нужно отключать полностью.