«С трудом отбили»: на Камчатке медведь напал на рыбака
Жителей края просят воздержаться от посещения опасного района.
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В Камчатском крае рыбак подвергся нападению медведя. Инцидент произошел вечером 1 июля в нижнем течении реки Авача.
Коллеги мужчины «с трудом отбили» его у хищника. С серьезными ранениями спины, рук и ног пострадавшего доставили в Елизовскую районную больницу.
«Принимаются меры к розыску и отстрелу опасного животного», - говорится в сообщении агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края в Instagram.
Жителей края также просят воздержаться от посещения опасного района в ближайшее время и соблюдать меры безопасности при походе в лес.