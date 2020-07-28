Японские читатели оценили парад в Петербурге в честь дня ВМФ

Статья, опубликованная в японской газете Yomiuri и посвященная Дню Военно-морского флота России, вызвала интерес у читателей. Многие из них заявили о прогрессивных российских технологиях в области производства современной боевой техники.

«Да, с таким врагом, как Россия, дело иметь опасно!», - приводят сообщение одного из читателей РИА Новости.

Другие писали, что РФ остается самой сильной страной в авиационно-космических технологиях.

Напомним, что главный военно-морской парад прошел 26 июля в акватории Кронштадта. В нем приняли участие 46 надводных кораблей, катеров и подводных лодок, более 40 летательных аппаратов Морской авиации ВМФ, более 4 000 военнослужащих.