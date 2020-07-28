Названы продукты, употребление которых говорит о скрытых болезнях

Сильная тяга к сырам и другим кисломолочным продуктам может служить сигналом о развитии остеопороза, то есть нарушения структуры костной ткани. Об этом рассказали ученые-геронтологи Владимир Хавинсон и Светлана Трофимова.

Дело в том, что в кисломолочке содержится большое количество кальция и фосфора. Заменить эти продукты можно менее калорийным брокколи.

О том, что человек, возможно, находится в состоянии хронического стресса, может говорить постоянное желание съесть шоколад. Причиной этому служит аминокислота триптофан, которая помогает преодолеть утомляемость.

«Сладкий картофель, шпинат, изюм, печень, овсянка содержат достаточно большое количество триптофана», - сказали ученые в эфире телеканала «Россия 1».

Желание острого может говорить о наличии в организме инфекции. Вместо этого лучше съесть квашеную капусту, советуют специалисты.

А тем, кому постоянно хочется мороженого, ученые рекомендовали проверить желудочно-кишечный тракт. Также они добавили, этот десерт можно заменить, например, овсянкой, гречкой или рисом.