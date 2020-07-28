Небесные изумруды Севера: в России организуют онлайн-трансляцию полярного сияния

В России планируется организовать онлайн-трансляцию полярного сияния. К проекту готовы присоединиться северные соседи - Финляндия, Швеция и Норвегия, сообщил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

Трансляция станет малой частью целого комплекса совместных проектов в сфере туризма и программы приграничного сотрудничества России и Евросоюза «Коларктик» на 2014-2020 годы. Дипломат отметил, что ряд подобных проектов уже реализуется в Мурманской и Архангельской областях.

«Еще один интересный совместный проект в сфере туризма – "Система мониторинга за северным сиянием для нужд туристического бизнеса", предполагающий установку камер наблюдения за полярным сиянием и его онлайн-трансляцию», - рассказал РИА Новости Корчунов.

Россия, отмел он, не планирует останавливаться на достигнутом и будет продолжать развивать сотрудничество с северными соседями в сфере арктического туризма.

«В конце прошлого года начались консультации по подготовке нового цикла программ приграничного сотрудничества на 2021-2027 годы, в частности, программы "Коларктик", где большое внимание предполагается уделить осуществлению совместных проектов в Арктике», - добавил дипломат.

Представитель российского внешнеполитического ведомства выразил уверенность, что в период российского председательства в АС в 2021-2023 годах арктический туризм получит новый импульс и будет бурно развиваться.