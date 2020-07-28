Наследие фараона: в Египте найдены уникальные артефакты времен правления Рамзеса II

Исторические артефакты эпохи правления фараона Рамзеса II найдены в Египте. Раскопки велись к югу от Каира. Уникальные предметы удалось обнаружить в районе деревни Мит Разита на частном земельном участке, сообщает Высший совет по делам памятников древности республики.

«Археологическая миссия обнаружила несколько блоков и памятников из розового и черного гранита и известняка периода фараона Рамзеса II, а также блоки из известняка более позднего периода», - цитирует РИА Новости заявление генерального секретаря организации Мустафы аль-Вазири.

По его словам, на месте раскопок были найдены древние статуэтки египетских богов, из изображения, а также высеченные на блоках иероглифы, расшифровкой которых занимаются эксперты.

Фараон Рамзес II, период правления которого приходится примерно на 1279-1213 годы до нашей эры, прославился завоеваниями новых территорий и большими успехами в строительстве и ирригации.