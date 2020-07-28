В Москве за сутки скончались 13 пациентов с COVID-19

За прошедшие сутки в Москве скончались еще 13 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

Таким образом, общее число летальных исходов в столице достигло 4434 человек. Накануне было зафиксировано 10 смертей.

По последним данным, в России выявлено 823 515 заболевших COVID-19, 612 217 человек вылечились, 13 504 пациента умерли.

В понедельник, 27 июля, число инфицированных коронавирусом в мире превысило отметку в 16 миллионов человек.