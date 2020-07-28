В Росгвардии подтвердили гибель сотрудника в результате расстрела машины неизвестными в Ингушетии

В Сунженском районе Ингушетии неподалеку от трассы Р-217 «Кавказ» в автомобиле был найден мертвым сотрудник Росгвардии. Об этом сообщили в региональном управлении службы.

«Устанавливаются обстоятельства произошедшего», - сказано в сообщении.

Подробности инцидента пока не сообщаются. Ранее СМИ писали, что после расстрела неизвестные скрылись, ведутся их поиски.

Также в Росгвардии сообщили, что руководство республиканского управления вневедомственной охраны выражает соболезнования родным и близким скончавшегося. Отмечается, что им будет оказана необходимая помощь в решении соцвопросов и оформлении полагающихся выплат.