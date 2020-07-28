В Пентагоне назвали российские подводные лодки «серьезной проблемой» для США

Новейшие российские подводные лодки и крылатые ракеты представляют «серьезную проблему» для безопасности США. В этом уверен генерал-лейтенант ВВС Глен Ван Херк, который выступил с заявлением перед сенатом США по вооруженным силам.

Во вторник кандидатуру Ван Херка обсуждали на должность командующего Северным командованием США, в сферу ответственности которого входит вся территория страны.

«На протяжении последних 30 лет наши соперники и потенциальные противники наблюдали за тем, как США осуществляют сдерживание, как мы соревнуемся, как ведем себя во время конфликтов. Россия развивает стратегические возможности, такие как подводные лодки, отследить которые сейчас - серьезная проблема», - цитирует РИА Новости заявление Ван Херка на слушаниях в сенате.

По мнению генерал-лейтенанта ВВС США, российские подводные лодки способны угрожать территории Соединенных Штатов Америки при помощи крылатых ракет, находящихся на вооружении и это представляет «серьезную проблему».

Ван Херк уверен, что по такому же пути идет и официальный Пекин, вооруженные силы которого способны действовать вдалеке от мест постоянной дислокации.