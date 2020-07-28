Энергия будущего: во Франции при участии РФ стартовала сборка экспериментального реактора ИТЭР

Во Франции началась сборка экспериментального термоядерного реактора ИТЭР. Грандиозный международный проект можно сравнить по масштабам с МКС или Большим адронным коллайдером.

На церемонию старта строительства рядом с исследовательским центром Кадараш приехала научная элита России, Китая, Индии, Японии, республики Корея, США и Евросоюза. Специалисты приступили к сборке ИТЭР.

ИТЭР - первая попытка использовать термоядерную реакцию для получения энергии в промышленных масштабах. В случае успеха, человечество может получить практически неисчерпаемый источник энергии.

По словам главы Росатома Алексея Лихачева, сердцем ИТЭР стал токамак - разработанная советскими и российскими учеными тороидальная установка для магнитного удержания плазмы. Тот факт, что Россия является одной из основательниц проекта, отметил Владимир Путин. Приветствие президента РФ было зачитано участникам на церемонии старта строительства во Франции.

Несмотря на ограничения во время пандемии коронавирусной инфекции, удалось сохранить бесперебойное темпы работ. Это позволяет рассчитывать на то, что цели будут достигнуты в намеченные сроки. И уже в обозримой перспективе человечество получит уникальный по своей мощности и безопасности источник энергии. Реализация этого проекта будет способствовать решению задач устойчивого экономического развития и повышению качества жизни миллионов людей.

Российской стороне поручено изготовить и поставить 25 высокотехнологичных систем будущей установки. Ожидается, что сборка завершится в 2025 году. Именно тогда ученые рассчитывают получить первую плазму и, соответственно, подтвердить работоспособность термоядерных реакторов на практике.