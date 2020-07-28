СМИ: в Петербурге вооруженный налетчик ограбил банк
Пострадавших в результате инцидента нет.
© Фото: flickr
СМИ сообщают, что неизвестный мужчина, угрожая оружием, ограбил банк в Санкт-Петербурге. Сумма похищенного уточняется.
«Неизвестный мужчина забежал в офис финансово-кредитного учреждения, расположенного в одном из домов на Большом проспекте Васильевского острова», - подчеркнул источник.
Нападавший угрожал сотрудникам банка предметом, похожим на пистолет, после этого похитил деньги и скрылся, пишет ТАСС.
Нападавшего разыскивают. Пострадавших в результате инцидента нет.