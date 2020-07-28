Израиль выбрал нового посла в России

Новым послом дипломатического представительства Израиля в России стал Алекс Бен-Цви. Об этом сообщили в израильском министерстве иностранных дел.

«Да, он был выбран, его назначение ожидает одобрения правительства», - сообщили в МИД.

Уточняется, что кандидатура Бен-Цви на пост посла в России была утверждена во вторник, 28 июля, комиссией по высоким назначениям Министерства иностранных дел Израиля, пишет РИА Новости.

Алекс Бен-Цви родился в 1956 году в городе Черновцы Украинской ССР, иммигрировал в Израиль в 1971 году. С 1992 по 1995 год мужчина работал советником посольства еврейского государства в России.

Ранее пост временного поверенного в делах Израиля в РФ занимал Яков Ливне.