Посол РФ в Уругвае обсудил с министром обороны военно-техническое сотрудничество
Также была затронута тема международных отношений в сфере обороны.
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Посол России в Уругвае Николай Софинский встретился с министром обороны этой страны Хавьером Гарсиа.
«Стороны обсудили тему международных отношений в сфере обороны», - говорится в заявлении уругвайского Минобороны в Twitter.
По данным РИА Новости, встреча была организована по инициативе российской стороны. Стороны обсудили перспективы военно-технического сотрудничества, направленного на благо обоих государств.