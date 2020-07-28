Украина и Польша договорились о совместных действиях против «Северного потока-2»

Украина и Польша намерены помешать строительству «Северного потока-2». О дальнейших совместных шагах против российского газопровода договорились министры иностранных дел двух стран Дмитрий Кулеба и Яцек Чапутович.

«Стороны подчеркнули, что российский проект «Северный поток-2» несет угрозу энергетической безопасности всей Европы», - сказано в совместном заявлении глав МИД после встречи в Варшаве.

Кроме того, Украина и Польша договорились продолжать сотрудничество с США в области энергетики.

Ранее немецкое издание Die Welt со ссылкой на свои источники сообщило, что Вашингтон вновь пытается усилить давление на немецкие и европейские компании, которые задействованы в строительстве газопровода. В США пригрозили «далеко идущими последствиями».