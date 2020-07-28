Саакашвили предложил упразднить Конституционный суд Украины

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили представил концепцию судебной реформы, которая предполагает радикальные изменения судебной системы страны.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области предложил почти вчетверо сократить число действующих судов, упразднение Конституционного суда, а также создание единого контролирующего органа.

«Нам нужен маленький суперсуд. Имена, фамилии судей будет знать вся страна. Которых будут тщательно отбирать и контролировать, и которые будут формировать судебную практику», - заявил Саакашвили.

В совете судей Украины согласились, что в обществе есть запрос на справедливость. Однако отметили, что заявления Саакашвили слишком радикальны. А причина сложившейся ситуации в том что судебная система страны испытывает «катастрофический кадровый голод». Также господину Саакашвили напомнили, что исполком Нацсовета реформ, который он возглавляет, является вспомогательным органом и действия, направленные на подрыв конституционных основ разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, к его полномочиям не относятся.