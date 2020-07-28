В Киеве переименовали улицу Российскую

В Киеве городской совет проголосовал за переименование улицы Российской в Дарницком районе города на улицу Юрия Литвинского, погибшего бойца Нацгвардии.

«Литвинский Юрий Алексеевич — активный участник Революции Достоинства, участвовал в освобождении территории Донбасса. Погиб от пули снайпера», - сказано в сообщении на сайте мэрии Киева.

Представители горсовета также сообщили, что при переименовании улицы нет необходимости изменять адрес регистрации в паспорте. Отмечается, что это можно сделать по собственному желанию.

Также было подчеркнуто, что переименование улицы никоим образом не влияет на реализацию избирательного права.

Ранее сообщалось, что в Киеве переименовали две улицы в честь нацистских коллаборантов Ивана Павленко и Нила Хасевича.