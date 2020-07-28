Онищенко дал советы российским туристам, отправляющимся в отпуск

Академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что отказ от посещения многолюдных мероприятий поможет туристам не заразиться COVID-19 в отпуске.

«Соблюдение правил гигиены, и если вы приехали отдыхать, значит, делайте это, а не ходите по всяким мероприятиям, собраниям, совещаниям», - отметил Онищенко.

Он уточнил, что речь идет о «всякого рода сборищах», в том числе и дискотеках.

Также Геннадий Онищенко обеспокоен туристической перегруженностью Крыма и просит контролировать соблюдение санитарных требований на пляжах.

«И качество воды, и, собственно, все требования, которые к пляжам предъявляются, должны быть неукоснительно соблюдены», - заключил Онищенко.

Ранее сообщалось, что Крым посетили 400 тысяч человек за первые 10 дней туристического сезона. Всего власти ожидают около 1,5 миллионов гостей за июль