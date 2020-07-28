Стальной хаос: кадры масштабной аварии поездов в Петербурге с коптера

Телеканал «Звезда» публикует кадры с места столкновения двух грузовых электропоездов, произошедшего в районе станции Купчинская в Санкт-Петербурге. На видео, снятого с высоты птичьего полета, можно разглядеть весь масштаб случившейся аварии.

Напомним, что во вторник днем в результате столкновения двух грузовых поездов, с рельс сошли три локомотива и один пустой полувагон. По данному факту Северо-Западное следственного управления на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело.

Сообщалось, что в результате происшествия пострадал машинист одного из локомотивов. Он был госпитализирован. Еще два человека были осмотрены медицинскими работниками на месте аварии.

К станции Купчинская были отправлены два аварийно-восстановительных поезда. Для пассажирских поездов был организован объездной маршрут.