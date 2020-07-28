«Пандемия лишнего веса»: как мир приводит себя в форму после коронавируса

Мир на фоне пандемии коронавируса столкнулся с тем, что люди за время самоизоляции заметно прибавили в весе. Настолько, что некоторые туристические отрасли теперь вынуждены бороться с перевесом. А где-то битву за здоровое питание начали на государственном уровне.

На первый взгляд на каналах Венеции все, как и раньше. Однако гондольеры сокращают количество посадочных мест. Слишком прибавил в весе среднестатистический турист. В Великобритании Борис Джонсон обвинил в этом пандемию. Он сам отказался от фастфуда, а каждый день премьера начинается теперь с пробежки с любимой собакой.

Бороться с «пандемией лишнего веса» в Британии решили новыми ограничениями: планируют запрет рекламы фастфуда, в меню кафе в описании блюд появятся калории, а все акции по привлечению клиентов «2 по цене 1» остановят.

«Диабет, гипертония, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, и тому подобное, - ставит людей в категорию повышенного риска заболевания. Это то, что называется двойным отрицательным ударом, который они получают», - заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Ожирение, как и коронавирус, стало мировой проблемой. Специалисты говорят, что люди работали из дома, под рукой был холодильник, а после снятия ограничений почему-то ринулись за бургерами и картошкой фри. Но если все так вредно, почему люди идут за этой едой? Потому что она дофаминовая, как наркотик. По статистике, в мире примерно 20% людей страдают избыточным весом.

«В постиндустриальном обществе, в котором производство пищевых продуктов носит промышленный характер и масштаб, пища оказывается дешевой. В этой ситуации ожирение достаточно больше распространено среди бедных слоев населения», - объяснил завкафедры эндокринологии Института клинической медицины Сеченовского Университета Валентин Фадеев.

В спортивных залах пока немноголюдно. К примеру, из 11 тренажеров заняты всего два. Хотя, казалось бы, после самоизоляции все должны отправиться на тренировки, чтобы привести себя в форму. По словам фитнес-тренера Виктории Видинеевой, чтобы привести себя в форму потребуется два-три месяца тренировок, не менее трех раз в неделю. Интересно, что в Великобритании занятия в спортивном зале начали прописывать врачи своим пациентам.