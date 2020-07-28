Эксперты оценили финансовые потери Большого театра из-за непроданных билетов

Финансовые потери Большого театра в Москве из-за непроданных во время пандемии коронавируса билетов составили 850 миллионов рублей. Об этом сообщил генеральный директор учреждения Владимир Урин.

«Я хочу, чтобы все понимали: со второй половины марта до конца июля только из-за отмены спектаклей театр недополучил от продажи билетов 850 миллионов рублей», - отметил Урин.

При этом, по словам гендиректора Большого, в эту сумму не входят убытки от несостоявшихся гастролей в США, Японии и Европе.

«А если же посчитать все, то ущерб зашкалит за миллиард рублей», - подчеркнул он в интервью «Российской газете».

Отмечается, что все финансирование деятельности театра со стороны государства сохранено в полном объеме.

Ранее сообщалось, что кабмин выделил 3,8 миллиарда рублей на поддержку Минкульта, Эрмитажа и Большого театра. Субсидии было решено предоставить учреждениям, которые были вынуждены приостановить свою работу из-за коронавируса.