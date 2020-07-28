Власти Абхазии продлили ограничения на въезд в страну до 4 августа
Исключение сделают для работников дипучреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике.
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Ограничения на въезд в Абхазию продлили до 4 августа, которые были введены ранее на фоне пандемии COVID-19.
Постановление президента страны Аслана Бжании опубликовано на официальном сайте главы республики.
«Ограничить въезд через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства», - говорится в официальном сообщении.
Исключение сделают для работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Абхазии, а также военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Абхазии.
Ранее сообщалось, что Россия сняла ограничения на въезд для граждан Великобритании, Турции и Танзании. Соответствующее постановление было подписано 24 июля премьер-министром Михаилом Мишустиным.