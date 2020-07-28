Власти Абхазии продлили ограничения на въезд в страну до 4 августа

Ограничения на въезд в Абхазию продлили до 4 августа, которые были введены ранее на фоне пандемии COVID-19.

Постановление президента страны Аслана Бжании опубликовано на официальном сайте главы республики.

«Ограничить въезд через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства», - говорится в официальном сообщении.

Исключение сделают для работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Абхазии, а также военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Абхазии.

Ранее сообщалось, что Россия сняла ограничения на въезд для граждан Великобритании, Турции и Танзании. Соответствующее постановление было подписано 24 июля премьер-министром Михаилом Мишустиным.